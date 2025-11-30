Eröffnungskonzert

Unter dem Motto „TOTAL LOKAL“ ist Jogi Rothfuß mit Chor Company & New Generation beim Auftakt der NWZ-Aktion „Gute Taten“ dabei.

Unter der Leitung, dem Arrangement und Dirigat von Jürgen Rothfuß werden eine Anzahl neuer Titel einstudiert und mit Choreographien ergänzt. Highlights aus früheren Programmen sind ebenso mit im Gepäck. Mit viel Kreativität werden Songs präsentiert, welche die Charts stürmten, Mega-Hits und Sounds, die die Menge zum Tanzen bringt, Klassiker, welche an die Glitzerwelt früherer Jahrzehnte zurückdenken lassen. Deutsche und englische Balladen von Musiklegenden werden dieses musikalische Fest zusätzlich bereichern. Mit der unbändigen Energie von Jogi Rothfuß und seinem Humor wird er wieder spielend durch das Programm führen.

Das Live-Orchester mit seinen siebzehn professionellen Musikern füllt seit 2011 mit den Chören ausverkaufte Hallen und steht erwartungsvoll in den Startlöchern. Diese fantastische Truppe begleitet sowohl die Chöre als auch die Solisten gekonnt quer durch alle Genres und schlägt überzeugend die Brücke zwischen Klassik, Pop und Rock. Egal, ob es um klassisch-elegante Klänge oder groovige Beats geht. Beim diesjährigen Konzert darf sich das Publikum auf wunderbare Soli des Orchesters freuen.

Mit den Göppinger Mathias Ade ist es dem Liederkranz gelungen einen beeindruckenden Udo Lindenberg Interpreten zu gewinnen, welcher in der Region kein Unbekannter mehr ist.

Was bei einer Hochzeit zum Spaß begann wurde im Laufe der Zeit sehr beliebt und entwickelte sich für zahlreiche Musikprojekte. In der Oberhofenkirche bei den Abendgottesdiensten, in der Region um Esslingen oder im Fränkischen hat Mathias unzählige Male performt und die Nachfrage war groß. Mathias wird sowohl solistisch, als auch mit den Chören gemeinsam rocken. Mit seiner großartigen Bühnenpräsenz wird dies zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Von der Presse als „David Garret des Akkordeons“ gefeiert, stand der charismatische Gingener Matthias Matzke in Städten wie Shanghai, Seoul, San Franzisco und Sankt Petersburg weltweit auf den Bühnen. Schon im Sandkasten wusste Matthias, dass er eines Tages „Akkordeon-Weltmeister“ werden will und holte innerhalb von zwei Jahrzehnten unter anderem zwei 1. Preise bei den Accordion World Championships (Coupe Mondiale). Seine stilistische Bandbreite verbindet Tradition mit modernen Einflüssen, virtuose Klassik mit Swing und Metal.