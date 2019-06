Die Welt der jungen Viola ist in Aufruhr. Ein Sturm auf hoher See, Schiffbruch! Mit letzter Kraft rettet sie sich und strandet im fremden Illyrien. Was jetzt? Am besten erst mal verkleiden. Und zwar als Mann. Der Deckname: „Cesario“. Und dann geht es ab: Orsino liebt Olivia! Genau wie Malvolio. Und irgendwie auch Bleichenwang. Doch Olivia liebt Cesario. Aber Cesario ist ja Viola, und die liebt Orsino. Wie rettet man sich bloß aus diesem Liebes-Wirrwarr?William Shakespeares Liebes-, Geschlechter- und Verwechslungskomödie „Was ihr wollt“ war vermutlich die erste Komödie, die 1601 in seinem Londoner Globe Theatre gespielt wurde. 418 Jahre später ist sie nun als Eröffnungsinszenierung des Neuen Globe in Schwäbisch Hall zu erleben, unter Regie des Intendanten Christian Doll.Im Rahmen von Very British! Britische Kulturwochen Schwäbisch Hall 2018/19