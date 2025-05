Eröffnungswochenende Arsenalplatz

Die große Eröffnung startet zum ersten Juni-Wochenende am Freitag, 6. Juniund Samstag, 7. Juni, jeweils ab 11 Uhr!Freitag startet mit der offiziellen Öffnung des neuen Gastronomie-Pavillons, gefolgt von einem bunten Programm mit Musik (Valle di Luna) Tanzauftritten, Informationsangeboten sowie kulinarischen Angeboten. Auch am Samstag erwartet euch ein lebendiger Platz mit Auftritten verschiedener Künstler und einem Ausklang am Pavillon mit verschiedenen Angeboten. Feiert mit uns gemeinsam die Einweihung des neuen Stadtplatzes.