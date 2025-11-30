Eröffnungswochenende mit Begleitprogramm: Das NEUE Museum im Deutschhof

12 Uhr: Impulsführung und Speakers´ Corner in den neuen Dauerausstellungen Archäologie und Silber für die Welt mit den Kuratorinnen Judith Wötzel und Birgit Hummler

12-16 Uhr*: Offene Werkstatt „Vom Fundstück zum Kunststück“ Finde dein Lieblingsstück in der Ausstellung und setze es kreativ in Szene.

12-16 Uhr*: Exit Game „Mission Zeitkapsel“ Reise in 40 Minuten durch die Epochen und rette das Museum vor dem Zeitwirrwarr! Last Game startet um 16 Uhr

15-16 Uhr: Familienführung „Auf Zeitreise im Museum“ durch die neuen Dauerausstellungen

* In diesem Zeitraum kannst du jederzeit vorbeikommen.