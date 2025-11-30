Eröffnungswochenende mit Begleitprogramm: Das NEUE Museum im Deutschhof

bis

Museum im Deutschhof Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn

11 Uhr: Impulsführung und Speakers´ Corner in den neuen Dauerausstellungen Archäologie und Eiszeitaltermit den Kuratorinnen Judith Wötzel und Birgit Hummler

11-16 Uhr*: Exit Game „Mission Zeitkapsel“ Reise in 40 Minuten durch die Epochen und rette das Museum vor dem Zeitwirrwarr! Last Game startet um 16 Uhr

13-16:30 Uhr*: Offene Werkstatt „Keltische Muster“. Entdecke und gestalte keltische Ornamente.

15-16 Uhr: Highlightführung durch die neue Kunstsammlung und das Studio Vogelmann mit Museumsdirektor Dr. Marc Gundel

In diesem Zeitraum kannst du jederzeit vorbeikommen.



