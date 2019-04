Eröffnungskonzert

Live-vertonte Weltraumdaten lassen das Universum im Raum erklingen. Eine betörende Melodie von Anna Clyne kommt als Klangregen auf die Erde. Es erklingen Emotionen des Menschen: vertont in Kantaten von J.S. Bach und in der Tondichtung „Schelomo“ von Ernest Bloch. Dazwischen archaische Klänge von Christophe Bertrand und am Ende große Orgelmusik. Eine kosmisch-ursprüngliche Eröffnung des PODIUM Festivals 2019.