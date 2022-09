Anmeldung erforderlich, kostenfrei

In einer Gesellschaft, in der zunehmend Vermögenswerte geerbt und vererbt werden, spielen erbrechtliche Fragestellungen eine immer wichtigere Rolle. Was passiert, wenn kein Testament vorhanden ist? Dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Doch wie sieht die gesetzliche Erbfolge eigentlich aus? Wie erstelle ich ein Testament, und was ist bei der Erstellung eines Testaments zu beachten? Und was ist eigentlich das Pflichtteilsrecht? Der Referent ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht. Er gibt einen Einblick in die wichtigsten Fragestellungen zum Thema Erben und Vererben, der anhand von Praxistipps und der Darstellung typischer Konstellationen abgerundet wird.