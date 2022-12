Mehr als 40 Mrd. Euro werden jährlich in Deutschland vererbt.

Leider nicht immer dem, dem sie zugedacht waren, nur weil ein Testament oder Vermächtnis fehlte. Was beachtet werden muss und was getan werden kann, wird an diesem Abend vorgestellt.

Themen:

- gesetzliche Erbfolge

- gewillkürte Erbfolge

- Vermächtnis - Teilungsordnung

- Testamentsvollstreckung

- Erbfall in der Praxis

Referentin: Ulrike Böckler