Erd-HERZ-Beben

Am 6. Februar stürzte für die Menschen in der Südtürkei und in Nordsyrien buchstäblich die Welt ein. Die Zahl der Erdbeben-Toten beträgt Mitte Februar über 38.000, Schätzungen der UN gehen von mehr als 50.000 Todesopfern aus. Unzählige Menschen haben alles verloren.

In Syrien läuft die Hilfe nur schleppend an. Eine weitere Tragödie für das durch einen nicht endenwollenden Bürgerkrieg ausgeblutete Land.

Nun hat die in Stuttgart lebende syrische Sängerin Simi Barazi innerhalb einer Woche ein beeindruckendes Line Up für ein Benefizkonzert zugunsten der syrischen Erdbebenopfern zusammengetrommelt, mit Mazen Mohsen, den viele aus „The Voice of Germany“ kennen, und weiteren syrischen Musikern aus der Region Stuttgart und aus Mainz.

Gespielt werden nicht nur arabische Songs, zu denen die Musiker eine persönliche Beziehung haben, sondern auch europäische Lieder wie „Imagine“ von John Lennon oder „Die Gedanken sind frei“ in der arabischen Version von Mazen Mohsen.

Mit syrischem Buffet von Obada Quarische (La Lumière — Catering Oriental) aus Aleppo.

Die Eintrittseinnahmen kommen den syrischen Erdbebenopfern zugute.

Simi Barazi – Gesang

Mazen Mohsen – Gesang Gitarre

Mohamad Karzon – Piano

Mo Saleh – Darbuka, Organisation

Fedaa Safaya – Cajon, Ukulele

Maher Alawaj – Oud

Pavel Kotelkov – Bass

Für diese Veranstaltung gibt es keine Kultur-für-Alle-Tickets und keine Ermäßigung.