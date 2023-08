Das Projekt EHB "Erd-Herz-Beben" wurde als Reaktion auf das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien spontan ins Leben gerufen. Simi Barazi, eine Sängerin mit syrisch-slawischen Wurzeln, rief die Musiker zusammen und formierte kurzerhand eine Band. Hauptsächlich stammen die Mitglieder aus Syrien, jedoch ermöglicht das offene Bandkonzept auch Musikern aus anderen Ländern, sich mit einzubringen. Die Band präsentiert eine einzigartige Mischung aus traditionellen Liedern ihrer Heimatländer und Elementen aus den Genres Ethno, Jazz und Pop.

Zu den herausragenden Persönlichkeiten der Band zählt Masen Mohsen, der als Sänger und Gitarrist in der Staffel des Jahres 2021 der Fernsehsendung "Voice of Germany" Bekanntheit erlangte. Die Gründerin des Projekts, Simi Barazi, ist vielen auch als Mitglied der Easy Sunday Band im franz.K bekannt. Der Band gehört ferner Pavel Kotkelkov an, ein Bassist mit Wurzeln in Russland und der Ukraine. Diese drei Musiker bilden den Stamm der Band, weitere aus den verschiedensten Ländern kommen jeweils hinzu, so dass von Auftritt zu Auftritt ein neues, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt wird.

Die Kosmopoliten Simi Barazi und Masen Mohsen setzen auf interkulturelle Begegnungen und glauben an die verbindende Kraft der Musik, die jegliche Grenzen überwindet. In Zeiten von Krieg und Gewalt steht ihr Engagement für Zusammenhalt und Frieden. Mit dem Projekt EHB (Erd-Herz-Beben) verleihen sie ihrer Lebensphilosophie Ausdruck und präsentieren sie der interessierten Öffentlichkeit.