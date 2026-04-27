Erdbeerfest und Tag der offenen Tür

Erdbeerfest auf dem Spanferkelhof: Genieße Bio-Leckereien, spannende Hofführungen zu Tierwohl & Biogas sowie ein tolles Kinderprogramm für die Kleinen!

Tauche ein in die Welt der Erdbeere! Beim Erdbeerfest erlebst du hautnah, was moderne Landwirtschaft ausmacht. Bei spannenden Hofführungen blickst du hinter die Kulissen des Betriebs: vom Tierwohlstall für Bullen (Haltungsform 3) über die Freiland-Hennenhaltung bis hin zu den Schafen und Ziegen.

Entdecke außerdem, wie Klimaschutz vor Ort funktioniert, und besichtige die Biogasanlage, die den kompletten Strom- und Wärmebedarf des Hofes zu 100 % aus regenerativer Energie deckt. Während die Kleinen auf der Hüpfburg oder beim Kinderbasteln ihr eigenes Abenteuer erleben, kannst du dich kulinarisch verwöhnen lassen – ob herzhaft mit Spanferkel, klassisch mit Kartoffeln und Quark oder mit süßen Variationen rund um die Erdbeere.

Informationen zur „Gläserne Produktion“

Erlebe die abwechslungsreiche Kulturlandschaft und biologische Vielfalt des Heilbronner Lands. Von blühenden Streuobstwiesen bis zu markanten Wein-Steillagen prägt unsere Landwirtschaft diese einzigartige Region. Die Veranstaltungsreihe „Gläserne Produktion“ macht diese Leidenschaft greifbar. Entdecke mit allen Sinnen, wie unsere regionalen Lebensmittel entstehen, und erfahre mehr über traditionelles Wissen sowie nachhaltige Anbaumethoden direkt vor Ort.