Erdbeerfest

Esslingen Küferstraße Küferstraße, 73728 Esslingen am Neckar

Viele Attraktionen und Verkostungen rund um die Erdbeere gibt es beim 27. Erdbeerfest in der Esslinger Küferstraße.

Kulinarisches:

  • Frische Erdbeeren
  • Erdbeer-Bowle mit und ohne Alkohol
  • Schoko-Erdbeeren und Erdbeerschnitten
  • Vegane Köstlichkeiten
  • Rotaract: Erdbeerkuchen für den guten Zweck

Musikalisches:

  • Ladytunes, Mikka Hack, Fernanda Tarrech, Timo Beyerling

Spannendes:

  • Workshops und erdbeerige Bastelaktionen für Groß und Klein
  • Gewinnspiel und Glücksrad
  • Mode on Tour in der Innenstadt mit Finale in der Küferstraße

Info

Esslingen Küferstraße Küferstraße, 73728 Esslingen am Neckar
Stadt & Weinfeste
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