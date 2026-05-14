Viele Attraktionen und Verkostungen rund um die Erdbeere gibt es beim 27. Erdbeerfest in der Esslinger Küferstraße.

Kulinarisches:

Frische Erdbeeren

Erdbeer-Bowle mit und ohne Alkohol

Schoko-Erdbeeren und Erdbeerschnitten

Vegane Köstlichkeiten

Rotaract: Erdbeerkuchen für den guten Zweck

Musikalisches:

Ladytunes, Mikka Hack, Fernanda Tarrech, Timo Beyerling

Spannendes: