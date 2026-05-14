Viele Attraktionen und Verkostungen rund um die Erdbeere gibt es beim 27. Erdbeerfest in der Esslinger Küferstraße.
Kulinarisches:
- Frische Erdbeeren
- Erdbeer-Bowle mit und ohne Alkohol
- Schoko-Erdbeeren und Erdbeerschnitten
- Vegane Köstlichkeiten
- Rotaract: Erdbeerkuchen für den guten Zweck
Musikalisches:
- Ladytunes, Mikka Hack, Fernanda Tarrech, Timo Beyerling
Spannendes:
- Workshops und erdbeerige Bastelaktionen für Groß und Klein
- Gewinnspiel und Glücksrad
- Mode on Tour in der Innenstadt mit Finale in der Küferstraße
Info
Esslingen Küferstraße Küferstraße, 73728 Esslingen am Neckar
Stadt & Weinfeste