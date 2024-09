Die Dinosaurier und ihre Verwandten waren sicher die erfolgreichste Tiergruppe aller Zeiten. Sie eroberten sämtliche Lebensräume und waren überall: segelten durch die Lüfte, jagten in den Meeren und herrschen an Land. Es gab große und kleine, Fleisch- und Pflanzenfresser. Auch auf der Schwäbischen Alb sind viele dieser Tiere gefunden worden. Wer mehr wissen will, kommt einfach zum Kinderprogramm. Da kann man seine Kenntnisse in einem Quiz auch testen.