ERECTION / Support: Knorke

ERECTION stehen für das, was moderne Musik oft nicht mehr zu bieten wagt: kompromisslose Ehrlichkeit, rohe Emotionen und eine Klangwelt, die sich irgendwo zwischen Hoffnung, Überforderung und purem elektrischen Aufbruch bewegt.

Mit ihrem neuen Album präsentieren sie eine Sammlung von Songs, die das Lebensgefühl einer Generation einfangen, die zwischen Burnout und Selbstentdeckung, zwischen Existenzkampf und Freiheitsdrang ihren Platz sucht.

Gegründet aus dem Bedürfnis heraus, einen echten Gegenpol zur glattgebügelten Poplandschaft zu schaffen, entwickelte sich ERECTION zu einer Band, die ihre Hörer*innen dort abholt, wo Worte fehlen. Ihre Musik verbindet moderne Pop- und Elektro-Elemente mit rockiger Direktheit und einer lyrischen Offenheit, die man selten findet. Die neue Platte zeigt diese Ambivalenz deutlicher denn je: laut und leise, hart und zerbrechlich, düster und gleichzeitig voller Sehnsucht nach Licht.

Der Song „Ich Will Mehr“ eröffnet thematisch das Spektrum des Albums. Er erzählt vom Druck des funktionierenden Alltags und dem Wunsch, auszubrechen. Es ist ein Song über Überlastung – aber auch über Mut: Die Erkenntnis, dass man mehr vom Leben will, zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk.

Mit „I Don´t Wanna Die“ taucht die Band tief in emotionale Abgründe ein. Der Titel wirkt provokant, doch der Song selbst erzählt eine Geschichte von Einsamkeit, innerer Zerrissenheit und dem verzweifelten Wunsch nach Nähe und Verbindung. Es ist ein Lied, das seine Dunkelheit nicht verherrlicht, sondern klar benennt – und genau dadurch für viele Hörer*innen zu einem Anker wird. „Kasse“ wiederum zeigt eine andere Form von Schmerz: existenzielle Angst, finanzielle Unsicherheit, das Gefühl, jederzeit den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die alltägliche Situation an der Supermarktkasse wird zum Symbol für den Druck, der auf vielen lastet.

ERECTION verwandeln diesen sozialen Realismus in einen kraftvollen, eindringlichen Song, der gleichzeitig politisch und zutiefst persönlich wirkt.

Mit „Plug It In“ schlägt die Band schließlich eine völlig andere, energetische Richtung ein. Der Track ist futuristisch, verspielt und voller elektrischer Euphorie – eine Hymne auf Fortschritt, Drive und den Mut, sich auf Neues einzulassen. Der Song zeigt die dynamische Seite der Band und bringt das Album zum Pulsieren.

ERECTION gelingt auf beeindruckende Weise, unterschiedlichste Themen und Klangfarben zu vereinen, ohne den roten Faden zu verlieren. Das neue Album ist kein Konzeptalbum im klassischen Sinne, aber ein emotionaler Wegweiser durch die kleinen und großen Kämpfe des Lebens. Es ist Musik, die wehtut, tröstet, antreibt und manchmal einfach nur in den Arm nimmt.

Mit ihrer Mischung aus Authentizität, Härte und Tiefgang schaffen ERECTION ein Werk, das nicht nur musikalisch überzeugt, sondern eine Haltung transportiert: Es ist okay, müde zu sein. Es ist okay, zu zweifeln. Es ist okay, Hilfe zu brauchen. Und es ist okay, mehr zu wollen. Genau diese Botschaft macht die Band zu einer der spannendsten Stimmen der aktuellen Musiklandschaft.

Knorke

Man steckt uns schnell in die Punkrock-Ecke – passt auch, aber greift zu kurz.

Unsere Wurzeln liegen klar im Punk und Rock, dazu kommen immer wieder Metal-Kanten und eine ordentliche Portion Rock ’n’ Roll. Am Ende ist es dieser dreckige 80er-Deutschrock-Vibe, nur mit aktuellem Sound und ohne Mottenkiste.

Wichtig ist uns nicht das Genre, sondern der Spaß am Sound und am Gefühl. Was dafür gemischt wird, ist zweitrangig – Hauptsache, es knallt.

Das Ergebnis: ein direkter, ehrlicher Sound, bei dem Text und Musik zusammengehen, der in die Füße geht und ordentlich anheizt.