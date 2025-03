Ereignisse: 100 Jahre Hans Rosenthal

Ratemal mit Rosenthal, Gut gefragt ist halb gewonnen, und vor allem Dalli Dalli – mit diesen Sendungen erlangte Hans Rosenthal im deutschen Fernsehen der Nachkriegszeit große Bekanntheit. Früh verwaist, erlebte er als Jude in Berlin seine Jugend als Zwangsarbeiter unter dem NS-Regime. Zwei Jahre lang hielt er sich vom April 1943 an versteckt und überlebte so bis zum Kriegsende. Wir machen beides lebendig: den Showmaster – von der Schnellraterunde über Dalli Klick bis zu „Das war spitze“ – und den Menschen Hans Rosenthal mit seiner bewegenden Biografie. Ein Abend zum Mitraten und Zuhören, Kult-Charakter garantiert!