Erfahrungen von Geflüchteten und Seenotretter*innen Mittelmeer-Monologe erzählen von den politisch widerständigen Naomie aus Kamerun und Yassin aus Libyen, die sich auf einem Boot nach Europa wiederfinden, von brutalen 'Küstenwachen' und zweifelhaften Seenotrettungsstellen und von Aktivist*innen, die dem Sterben auf dem Mittelmeer etwas entgegen setzen. Diese Aktivist*innen überzeugen beim 'Alarmphone' die Küstenwachen, nach Menschen in Seenot zu suchen oder retten auf der Seawatch, Menschen– kurzum sie tun das eigentlich Selbstverständlichste, was im Jahr 2019 alles andere als selbstverständlich ist: menschliches Leben zu retten! www.wort-und-herzschlag.de.Das Stück wird parallel über eine Leinwand in die Sprachen Arabisch, französisch und englisch übersetzt. Nach der Aufführung wird es ein Publikums-Gespräch geben.