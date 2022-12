Erfolgreich durch Beziehungen und Netzwerke

In der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen „Social Distancing“ merkt man, wie wichtig Beziehungen sind. Menschen, die mit Krisen gut zurechtkommen, verfügen in der Regel über ein gutes Netzwerk und tragfähige Beziehungen. Deshalb ist es wichtig, gerade jetzt in Beziehungen bewusst zu investieren.

Im Online-Workshop am Montag, 19. Dezember von 8.30 bis 10 Uhr, gehen die Teilnehmenden folgenden Fragen nach: Welche Beziehungen geben mir Kraft und Energie? Welche Netzwerke kann ich nutzen? Was kann ich in meine Beziehungen und mein Netzwerk einbringen?

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist unter Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de notwendig. Die Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Die Veranstaltungsreihe „Zeit für mich“ richtet sich an Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger. Die Veranstaltungen sind aufeinander aufgebaut, können aber auch einzeln besucht werden. Der nächste Termin ist am Montag, 09. Januar 2023, zu dem Thema „Die Zukunft in die Hand nehmen“.