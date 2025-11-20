Das Lernprogramm „Lesen und Rechtschreiben lernen nach dem IntraActPlus-Konzept“ ist für alle Kinder ein sicherer und schneller Weg zum Lesen und Schreiben.

Es setzt die Ergebnisse der wissenschaftlichen Grundlagenforschung in das praktische Lernen um und hat schon zehntausenden von Kindern zu Spaß und Erfolg beim Lesen verholfen. An diesem Abend wird das Lesenlernen nach dem IntraActPlus-Konzept, seine Hintergründe und seine Herangehensweise vorgestellt. Anmeldung unter www.fbs-sha.de.

Weiter Infos unter: https://www.vhssha.de/programm/kinder-familie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5257030X/kursname/Erfolgreich%20und%20mit%20Freude%20Lesen%20und%20Rechtschreiben%20lernen/kategorie-id/261/

Anmeldung unter: https://www.fbs-sha.de/kurssuche/kurs/Erfolgreich-und-mit-Freude-Lesen-und-Rechtschreiben-lernen-Vortrag/25-2-300