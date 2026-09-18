ergnügungspark zum Gallusmarkt auf dem Ziegelwasen

Der Vergnügungspark auf dem Ziegelwasen in Kirchheim unter Teck lädt Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern ein.

Neben den aufregenden Fahrgeschäften erwarten die Gäste zahlreiche Spielgeschäfte und Schießbuden, die zum Mitmachen und Gewinnen einladen. Und natürlich dürfen auch die typischen Genüsse eines Volksfestes nicht fehlen: Frisch gebrannte Mandeln, Magenbrot, Zuckerwatte und viele weitere Leckereien sorgen für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Den krönenden Abschluss bildet am Montag, den 02. November 2026, gegen 20:00 Uhr, ein beeindruckendes Abschlussfeuerwerk, das den Abendhimmel über dem Festplatz in ein funkelndes Spektakel taucht.