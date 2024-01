Di, 23.04.2024 um 20 Uhr

ERHARDT & ALEXANDER – VON MADE BIS RÖSSL

Eine Show zu Ehren von Heinz Erhardt und Peter Alexander

- Unvergessene Hits und Gedichte am laufenden Band

Sie waren die Showstars seit den Wirtschaftswunderjahren bis in die 1980iger Jahre! Peter Alexander, der Entertainer und Schauspieler mit Wiener Charme und unendlichem Talent. Jeder kennt seine Filmklassiker wie das „Weiße Rössl“, seine zahllosen Hits wie „Die kleine Kneipe“, „Schwarzes Gold“ oder „Der Papa wird’s schon richten“. Auch seine großen Samstagabendshows waren legendär, Weltstars gaben sich die Klinke in die Hand und sein komödiantisches Talent wenn er Hans Moser oder die englische Königsfamilie parodierte, sind unerreicht!

Heinz Erhardt, ein Tausendsassa auf der Bühne, Komiker, Schauspieler, Sänger und Kabarettist. Jenseits der Bühne schrieb er Bücherweise Gedichte die bis heute jedermann kennt. Unter dem Motto „Noch´n Gedicht“ oder „Was bin ich heute wieder für ein Schelm“, begeisterte er Generationen und stand als Peron stellvertretend für den Typ Mann des Wirtschaftswunders.

Jetzt gibt es endlich die Live- Show, die an beide Legenden der deutschen Unterhaltungsgeschichte erinnert!

„Diese Show ist eine Hommage, ein roter Teppich und wird ehrend an diese beiden wunderbaren Künstler erinnern“, freut sich Initiator und Peter Alexander Darsteller Peter Grimberg. „Wir werden ein Feuerwerk der guten Laune präsentieren. Die größten Peter Alexander Hits werden ebenso wie die lustigsten Sketche nicht fehlen!“

An Peter Grimbergs Seite Horst Freckmann als Heinz Erhardt. Beide kennen sich seit Jahrzehnten und stehen gemeinsam in diversen Shows zusammen auf der Bühne. Ursprünglich stammen beide Akteure aus Rudi Carrells Talentschmiede, traten Ende der 1980iger Jahre in Carrells Show auf und sind mit dem „Goldenen Mikrofon“ prämiert. Auch gehörten beide später zum Autoren- und Castingteam der nieder-ländischen Showlegende.

Weitere Erfolge konnten Peter Grimberg und Horst Freckmann als Musicaldarsteller feiern. Beim Musical „Servus Peter“ gehörten sie zum Team des „Erfolgreichste Musical on tour“ mit über 250.000 Besuchern.

„Wir sind mit Heinz Erhardt, Peter Alexander, Rudi Carrell und Harald Juhnke groß geworden und verehren sie bis heute! Deshalb freuen wir uns sehr, mit einer grandiosen Auswahl an musikalischen Titeln, Sketchen und Gedichten an die beiden Legenden erinnern zu dürfen“, so Horst Freckmann, der auch mit Harald Juhnke gemeinsam auf der Bühne und im TV arbeiten durfte.

Peter Grimberg und Horst Freckmann laden zu dieser kurzweiligen Zeitreise der deutschen Fernsehunterhaltung ein und garantieren die Bühnenhighlights der beiden Showlegenden Heinz Erhardt und Peter Alexander.

