× Erweitern Friedrichsbau Varieté Erhardt & Alexander

Eine Show zu Ehren von Heinz Erhardt & Peter Alexander. Unvergessene Hits und Gedichte am laufenden Band

Sie waren die Showstars seit den Wirtschaftswunderjahren bis in die 1980iger Jahre! Peter Alexander, der Entertainer und Schauspieler mit Wiener Charme und unendlichem Talent. Jeder kennt seine Filmklassiker wie das „Weiße Rössl“, seine zahllosen Hits wie „Die kleine Kneipe“, „Schwarzes Gold“ oder „Der Papa wird’s schon richten“.

Heinz Erhardt, ein Tausendsassa auf der Bühne, Komiker, Schauspieler, Sänger und Kabarettist. Jenseits der Bühne schrieb er Bücherweise Gedichte die bis heute jedermann kennt. Unter dem Motto „Noch´n Gedicht“ oder „Was bin ich heute wieder für ein Schelm“, begeisterte er Generationen.

Mit dieser Live- Show erinnern Peter Grimberg und Horst Freckmann an beide Legenden der deutschen Unterhaltungsgeschichte und zünden dabei ein Feuerwerk der guten Laune.

Freuen Sie sich auf eine Zeitreise der deutschen Fernsehunterhaltung mit den Bühnenhighlights der beiden Showlegenden Heinz Erhardt und Peter Alexander!

EINTRITT (inkl. Garderobe & VVS):

41 €

Einlass und Bewirtung ab einer Stunde vor der Show. Bewirtung nur vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

(werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof