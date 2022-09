ERIC ALEXANDER - LUKAS PFEIL QUINTETT

Tenorsaxophonist Eric Alexander gehört seit langem zu den stilprägenden Jazzmusikern auf seinem Instrument. Bei der 'Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition' 1991 belegte er den zweiten Platz hinter Joshua Redman und vor dem drittplatzierten Chris Potter. Es folgten unzählige, von der Kritik gefeierte Alben, teils unter eigenem Namen, teils als 'Sideman' mit Jazz-Größen wie Jimmy Cobb, Pat Martino, Harold Mabern, Vincent Herring, Jim Rotondi und vielen weiteren.

Alexander zeichnet sich durch seinen warmen, kraftvollen Ton, seine wendige Melodieführung und seine persönliche Klangsprache aus, die fest in der Tradition des Bebop verankert ist und doch immer wieder durch moderne Elemente aufhorchen lässt. Mit seiner eleganten Spielweise hat er Generationen von Saxophonisten beeinflusst, nicht zuletzt auch den Stuttgarter Lukas Pfeil.

Während Pfeils Masterstudium in New York entstand der erste persönliche Kontakt zu seinem musikalischen Vorbild.

Im Herbst 2022 werden die beiden Tenoristen nun ihre erste gemeinsame Tournee spielen. Dabei orientieren sie sich an den berühmten 'Two Tenor'-Quintetts, wie z.B. Dexter Gordon/Johnny Griffin, John Coltrane/Hank Mobley, aber auch an den Alben von Eric Alexander mit Grant Stewart oder DaveO'Higgins - ein packendes Programm aus fein arrangiertem straight-ahead Jazz.