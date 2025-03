Eric Alexander Quartet﻿

Eric Alexander - Stargast aus New York am Saxophon.

Eric Alexander gehört zu den bekanntesten Saxophonisten weltweit. Er ist seit den späten 1980er Jahren in der Jazzszene in New York aktiv und hat mit Jazz-Meistern wie McCoy Tyner, Harold Mabern, Pat Martino, Ron Carter, Jimmy Cobb und vielen mehr gespielt. Als Leader nahm er über 20 Platten auf, als Sideman ist er auf über 300 zu hören.

„Die Musiker, die ich im College hörte, beeinflussen mich noch heute“, sagt Alexander. „Der Einfluss von Monk, Dizzy, Sonny Stitt und anderen ist entscheidend für mein Schaffen. George Coleman prägt mich mit seinem harmonischen Ansatz, und ich höre ständig Coltrane, um die melodischen Elemente in mein Spiel zu integrieren.“

Zusammen mit dem Trio von André Weiss, bestehend aus Giorgos Antonio am Bass und Xaver Hellmeier an den Drums formiert sich ein hochkarätiges Quartet, das für die Kraft und Schönheit des Straight Ahead Jazz steht.