Eric Bibb – „One Mississippi“

Der dreifach für den Grammy nominierte und vielfach ausgezeichnete Eric Bibb ist weltweit dafür bekannt und wird dafür verehrt, dass er sein musikalisches Schicksal über Jahrzehnte hinweg mit Ehrlichkeit, Wärme und beeindruckender künstlerischer Konsequenz gestaltet hat.

Mit einer Karriere, die mittlerweile über fünf Jahrzehnte und mehr als 40 Alben umfasst, zählt Eric Bibb heute zu den wichtigsten und inspirierendsten Stimmen der modernen Roots-Musik. Alle seine letzten Veröffentlichungen wurden international gefeiert. Sein neues Album „One Mississippi“ ist ein musikalisches Statement über Hoffnung, Menschlichkeit, Frieden und Zusammenhalt in einer zunehmend gespaltenen Welt. Eric Bibb selbst beschreibt die Songs als Geschichten aus einer „nicht allzu fernen amerikanischen Vergangenheit und einer angespannten globalen Gegenwart“. Unterstützt wird Bibb auf dem Album von hochkarätigen Musikern und zahlreichen internationalen Gästen. Eric Bibb gelingt es wie kaum einem anderen Künstler, traditionellen Blues mit zeitgenössischer Relevanz zu verbinden – tiefgründig, berührend und voller musikalischer Klasse.

Special Guest: Ulrika Bibb