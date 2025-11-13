Eric Claptons MTV Unplugged-Konzert von 1992 gilt als eines der legendärsten Akustik-Sets der Musikgeschichte.

Die Show „ERIC CLAPTON Unplugged performed by 24 nights – MTV’s Magic Live Again“ ist ein Highlight für alle, die ein authentisches Eric-Clapton-Tribute erleben möchten.

Die Band 24 nights lässt das emotionale „Unplugged“-Ereignis neu aufleben und bringt die unvergessliche Atmosphäre dieser ikonischen Show zurück auf die Bühne. Aufgenommen am 16. Januar 1992 in den Bray Studios in England, zeigte das Konzert Eric Clapton von einer neuen, sehr intimen und bluesigen Seite. Besonders bekannt wurde die Neuinterpretation von Layla, die als sanfte Ballade völlig neu wirkte. Auch Songs wie „Tears In Heaven“, geschrieben nach dem tragischen Tod seines Sohnes, und „Nobody Knows You When You're Down And Out“ unterstrichen die emotionale Tiefe des Konzerts.

Das Album zum Konzert verkaufte sich über 26 Millionen Mal und ist damit das erfolgreichste Live-Album aller Zeiten. Es gewann sechs Grammys, darunter die Auszeichnung „Album des Jahres“. Claptons virtuoses Gitarrenspiel, gepaart mit der warmen, einzigartigen Unplugged-Atmosphäre, machte diesen Auftritt unsterblich. Die Band 24 nights erzeugt mit höchster Präzision und detailgetreuer Umsetzung den Zauber, der Claptons „Unplugged“-Auftritt berühmt gemacht hat.

Gegründet haben sich 24 nights im Sommer 2023 in Italien. Enrico Santacatterina, geboren 1962 in Padua, ist Sänger und Gitarrist der Band. Mit sechs Jahren begann er das virtuose Gitarrenspiel zu erlernen. Seit Beginn seiner professionellen Musikerkarriere in den 1980er Jahren hat er eine umfangreiche Diskografie als Künstler, Musiker und Produzent aufgebaut – darunter Aufnahmen für große Labels wie CGD und EMI. Santacatterina ist bekannt für seine Vielseitigkeit, war Mitglied mehrerer Bands und ist ein gefragter Studio-Musiker. Aurelio Doria, Jahrgang 1993, unterstützt den Sänger mit Gitarre und Backing-Vocals. An den Drums sorgt Cavide Bettella, geboren 1971 in Padua, für sanfte Rhythmen und den richtigen Groove. Giulio Galiazzo begleitet die Songauswahl am Bass. Und Enricos Bruder Carlo Santacatterina ist für Keyboard- und Piano-Klänge verantwortlich.

Die Songs von Eric Clapton live performen zu dürfen ist eine große Ehre für die Band – aber gleichsam auch eine herausfordernde Verpflichtung.

Mit „ERIC CLAPTON Unplugged performed by 24 nights – MTV’s Magic Live Again“ können Fans noch einmal in einem unvergessenen Moment der Musikgeschichte schwelgen.