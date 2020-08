Eric Gauthier & Friends: My Life in Music

Eric Gauthier ist nicht nur Tänzer, Choreograph und künstlerischer Leiter der Theaterhaus-Tanzcompany Gauthier Dance. Er ist auch ein begnadeter und charismatischer Musiker, der Geschichten in packende Songs verpackt. Seit über 20 Jahren begeistert er viele Fans mit seinen energiegeladenen Songs und emotionalen Balladen. Mit einer musikalischen Mischung aus Britpop und Rock, gekoppelt mit Gauthiers witzigen, hitzigen oder poetischen Texten, hat er mit seiner Band in den letzten Jahren zahlreiche Preise abgeräumt. Eric Gauthier präsentiert im Theaterhaus neben diesen viel gespielten und geliebten Songs auch neue Stücke, die in den letzten Monaten entstanden sind. Freuen Sie sich auf ein intensives Konzert live und unplugged, die besondere Atmosphäre im Theaterhaus-Innenhof und auf den einen oder anderen Überraschungsgast...

Die Theaterhaus Sommerfestspiele im Hof werden gefördert durch "Kultur Sommer 2020" des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.