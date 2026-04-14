Eric Gauthier & friends

Das Repertoire der Ensembles umfasst Werke von Gauthier selbst, sowie von berühmten zeitgenössischen Choreographinnen und Choreographen. Immer wieder sind renommierte Artists in Residence für die Companies tätig, wie Marco Goecke oder Hofesh Shechter.

Innerhalb weniger Jahre ist Eric Gauthier der große Sprung gelungen: vom Publikumsliebling des Stuttgarter Balletts zum international renommierten Choreographen und Künstlerischen Leiter einer erfolgreichen Tanzkompanie. Die 2007 gegründete Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart wurde im 2022er Jahrbuch der Fachzeitschrift tanz zum Glanzlicht des Jahres gewählt. Das Ensemble Gauthier Dance JUNIORS // Theaterhaus Stuttgart, gegründet 2022, soll dem vielversprechendem Nachwuchs Raum geben in der Zeit zwi - schen Ballettschule und weiterführendem Berufsweg.