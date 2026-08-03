Kriege und Krisen prägen die internationale Lage. In Deutschland, Europa und der Welt werden grundsätzliche Fragen der politischen und gesellschaftlichen Ordnung neu verhandelt.

Gleichzeitig verändert sich die Medienlandschaft rasant: Soziale Netzwerke und generative KI beeinflussen Informationsnutzung und öffentliche Debatten.

Eric Gujer ordnet die aktuellen Entwicklungen aus einer schweizerischen Perspektive ein. Seit März 2015 ist er Chefredaktor der „Neuen Zürcher Zeitung“ und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor berichtete er als Korrespondent unter anderem aus Berlin (DDR), Jerusalem und Moskau und war später erneut in Berlin tätig; von 2013 bis 2015 leitete er das Auslandsressort. Gujer ist Autor mehrerer Bücher und wurde für seine journalistische Arbeit mit dem Ludwig-Börne-Preis (2022) sowie dem Libertatem-Preis (2023) ausgezeichnet.