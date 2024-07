Eric Pfeil – Ciao Amore, ciao

Mit 100 neuen und alten Songs durch ItalienItalien und die Musik. In keinem anderen Land hat die Musik einen vergleichbaren Stellenwert. Mehr als jede andere Kunst ist sie in der Lage, das Land zu erklären und alle tausendfach gestellten Fragen zu beantworten.Entlang von herzergreifenden Canzoni und unwiderstehlichen Ohrwürmern erzählt Eric Pfeil von der Zerrissenheit eines Landes zwischen Dolce Vita und undurchdringlicher Bürokratie, vom Erbe Silvio Berlusconis, von der Mafia und gesellschaftlichem Aufbruch, der Erfolgsgeschichte von Italiens uncoolster Band und immer wieder von der Liebe.Genießen Sie am italienischen Feiertag ferragosto die multimediale Lesung von und mit Eric Pfeil, am besten mit ein paar launig-bunten Aperitivi. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt Plattenunterhalter Erre, der exklusiv für diesen Anlass aus Neapel anreist.