Eric Rust & Rob Rillon - A Tribute to Bob Dylan and Neil Young

Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.

Dass diese beiden Songwriter Ausnahmekünstler sind, die maßgeblich die verschiedenen Musikstile weiterentwickelt haben, steht außer Zweifel. In Eric Rust alias Neil Young und Rob Rillon als Bob Dylan haben sich nun zwei Musiker gefunden, die es erlebbar machen, wie diese Superstars der Rockgeschichte im Nebeneinander klingen. Sowohl Eric Rust wie auch Rob Rillon leben auf der Bühne aus diesem Gefühl heraus und befassen sich seit langem in unterschiedlichen Projekten mit dem jeweiligen Werk. Begleitet werden sie von der „Never Sleeps Band“ (Bernhard Bergschneider, Gitarren, Banjo / Walter Hart, Schlagzeug / Sibylle Spiegel, Bass, Gesang) die mit ihrer dynamischen Spielweise und ihren rockigen Klängen jede noch so spannungsgeladene Atmosphäre mittragen!