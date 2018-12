In Anlehnung an das berühmte Album „Rust Never Sleeps“ von Neil Young & Crazy Horse, kam es 2005 zur Gründung der Eric Rust & The Never Sleeps Band und zeitgleich entstand das „Tribute to Neil“- Projekt. Nicht nur der Sound der Band klingt dementsprechend, auch Eric‘s Stil, seinen Gitarren „young’sche“ Töne zu entlocken als auch sein Gesang und Mundharmonikaspiel suchen sicher seinesgleichen.Im Konzert werden ausschließlich Stücke vom Altmeister gespielt. Vom Rockgewitter, dem Feedback der E-Gitarre bis hin zum Sound der umgestimmten Westerngitarre - der Spirit von Neil ist immer dabei. Die Interpretationen reflektieren sein eigenes Selbstverständnis und die Sympathie für die Stücke und den Musiker Neil Young.