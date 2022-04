In einer Zeit, in der Pedalboards, Laptops und Samples alltäglich geworden sind, geht Eric Steckel gegen den Strom und bringt seine Zuhörer zurück in die Zeit als mächtige Gitarrensounds laut durch große Verstärker gespielt wurden.

Eric wird von vielen als der aufstrebende Star des Blues/Rocks gefeiert und liefert eine Powerhouse-Performance, die das Publikum in bereits mehr als 25 Ländern in seinen Bann gezogen hat. Er bringt eine Energie und Leidenschaft auf die Bühne, die nie enttäuscht. Seine Show ist ein Muss für Fans von klassischem Gitarrenrock.

"Ich gehe auf Tour seit ich 12 Jahre alt bin und es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem ich lieber sein würde als auf einer Bühne. Ich bin überglücklich, im Frühjahr 2022 endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe das Brüllen der Menge und das Dröhnen der Verstärker vermisst und bald werden wir diese Momente wieder gemeinsam genießen können, wenn wir die Tournee 2022 in Großbritannien starten und uns quer um den Globus arbeiten. Wir sehen uns da draußen!"- Eric Steckel