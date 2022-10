3 G im ICE, ge(sch)impft, gewartet & gestorben

Erich Koslowski spielt:

„3G im ICE, ge(sch)impft, gewartet & gestorben“

Nagelneue Verbalitäten, die raus mussten! Pandemisch gemixt mit 2019 Geschriebenem, was lockdown-gesperrt zu wenig an die Luft durfte. Aktuell Gedachtes und Gelachtes hospitalisiert und alte Lieblingsnummern im Intensivbett schockbeatmet. Kowalschinski erinnert sich an die Altersvollzugsanstalt mit Einäscherungsprämie!

A bisle „Best of Pest off!“ Die Pest isch aber no gar net off! 3G? 2G? A geh!

In fünf Jahren sind wir Chip-Geimpften eh alle gestorben! Dann schnell no zu Koslowski auf die Bahnhofswartebank und vorher totlachen!