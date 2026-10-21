Erich Koslowski: Kuh Er Kot # D‘Äpp

Jeder Depp hat ne App! Nee! 49 Apps!

195 Millionen Alt-Handys vergammeln in deutschen Schubladen! Mit Gold, Silber, Seltenen Erden! Wir sind reich! Nein! Unsre Schubladen! 13,3 Millionen sind in Deutschland akut armutsgefährdet, 256 sind Milliardäre! 700000 Multimillionäre! Die BRD ( Bund reichster Deutscher??? ) hat eine der höchsten Super-Reichenkonzentrationen weltweit! Und trotzdem sind das gerade mal ca 0,85 Prozent der Gesamtbevölkerung, besitzen aber mehr als 52 Prozent des deutschen Finanzvermögens! Ein Privatjet fliegender„Mittelständler“ hält Grundsicherungsbezieher für die wahren Ausbeuter! Absurderweise sehen das neuerdings einige Mindestlohn-Arbeitnehmer, die verrückterweise vermehrt AFD wählen, die einzige Partei, die den Mindestlohn abschaffen will , genauso!!! Die Armen kloppen auf die Armen! Sind da eventuell geistig Arme drunter? Bonhöfer nannte kurz vor seiner Hinrichtung die Dummheit mit als grösste Gefahr für die Demokratie!

Immerhin, laut neuerer RKI-Statistik sterben Bürgergeldbezieher 10,5 Jahre früher als Besserverdiener! Warum sich über die dann noch aufregen! Arme Schweine!

600000 Schweine sind neulich im Schlachthof aus Versehen ohne Betäubung im kochenden Wasser gelandet! Das is aber roh!!! Die Schweinskopfsülze hinterher nicht!

Hühnerkopf Sülze ist eher asiatisch! Die 640 Millionen-jährlich fürs Mittagessen ins jenseits beförderten deutschen Hühner-Köpfe werden am Fließband nach unten hängend in ein Strom geladenes Wasserbad gezogen, was schlagartig zu einem epileptischen Anfall und zur Betäubung führt! 97 % unserer Hühnchen werden zuvor in qualvollster Bodenhaltung gemästet! Insofern dürfen wir das Elektro Bad als positiv befreiende Erlösung betrachten.

Rindskopf Sülze ist in Deutschland selten! Eher schon Rinder Herz in Spätburgunder Soße!

Es gibt eine deutsche Gulasch App, in der für Rindfleisch nach Burgunderart direkt ein QR-Code integriert ist!

Ein „QR-Code“ kann bis zu 11485 Ziffern und digitale Zeichen speichern!

Ein echter „Kuh Er Kot“, also das Stoffwechsel-Endprodukt , salopp formuliert die„Kuhscheisse“, zum Beispiel eines Ochsen beinhaltet neben 80 Prozent hochwertigstem Dünger-Wasser Milliarden sowohl abgestorbene als auch lebende Bakterien, Pilze , Einzeller, wertvollste Gallensäfte sowie Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium usw., alles äußerst wichtige Bestandteile für Wurzelbildung, Pflanzenwachstum,…Grundlagen für jegliche Landwirtschaft, ja für Leben, für Leben überhaupt!

Die Lebenserwartung in Deutschland ist 79 bei Männern , 84 bei Frauen ! Italiener und Franzosen werden im Schnitt drei Jahre älter! Obwohl wir in Deutschland doppelt so viel Krankenhäuser haben wie die! Nicht OBWOHL, sondern WEIL ! Die meisten Krankenhäuser in Deutschland gehören den vorhin erwähnten 0,85 Prozent Superreichen! Durch die Überzahl an Operationen werden wir nicht gesünder, wir sterben früher, aber die Superreichen werden noch superreicher! Wahnsinn!

Aber wenn wir früher sterben, macht ja die Rentenreform unserer Bundesregierung erst richtig Sinn. Wenn wir noch länger arbeiten müssen, bis wir Anspruch auf Rente haben, sterben wir nochmals früher! Zumindest einige! Lieber bisschen kürzer leben, dafür aber paar Euro mehr im Monat im Alter! Hihi! Da Kommt ja dann doch wieder Gott sei Dank überraschend das „Christliche“ der CDU und das „Soziale“ der SPD zum Tragen!

Im Übrigen gibt’s in Deutschland nicht nur elektrische Erlösungs-Bäder für Hühner! Esslingen, wird wahrscheinlich bis Jahresende die erste deutsche Stadt mit reinem elektrischen Linienbus-Verkehr! Vor allem wegen der eigentlich veralteten Oberleitungen! Wer würde denken, dass die Oberleitung in Esslingen auch noch richtig Sinn macht?

Mein Vorschlag, die städtische Esslinger Oberleitung sollte der Esslinger Bevölkerung nur noch „selbst fahrende Autos“ erlauben! Wenn man nach Hause kommt, aussteigen und das Auto einfach weiterfahren lassen! Dann wäre die Parkraum-Not in Esslingen sofort beseitigt! Und wenn der Stadt, wie im Moment, Millionen Gewerbesteuereinnahmen fehlen, einfach die „selbst fahrenden Autos“ an den massenhaften städtischen Tempo 30 Blitzern mit 60 durchfahren lassen! Das wäre noch nicht gefährlich, brächte aber schlagartig die vermissten Millionen wieder rein! Nebenbei bemerkt! Das läuft ja im Prinzip fast schon so! „Selbst reparierende Brücken“ wären in Esslingen, auch noch ein Muss! Wahrscheinlich würde da selbst Konrad Adenauer fröhlich aus dem jenseits gratulieren!

Abschließend bemerkt wäre für ganz Deutschland die Einführung von „selbst wählenden Parteien“ äußerst sinnvoll! Die Partei, die scheinbar überall am meisten gewählt wird, hat am wenigsten Mitglieder. Und wenn nur die Mitglieder wählen dürften, wären die in fast keinem Parlament mehr! Die 72.000 AfD Mitglieder sind ja mehrheitlich wahnsinnig russlandaffin! Mein Vorschlag : Auswandern! Auswandern nach NS! Nach Nord Sibirien! Da gibt es weite, unbesiedelte Landflächen! Da könnten Sie wieder Verbrenner Autos bauen! Putin würde denen sicher noch ein paar alte Lada Fließ Bänder schenken. Sie müssten nicht aus Europa raus, weil sie da auch niemand reinnehmen würde! Und vor allem und das ist denke ich das Wichtigste für die 72.000 ! Kein einziges MIGRANTELE tät sie dort freiwillig belästigen!

Das wär doch das absolute Glück für die AfD! Und auch und vor Allem für uns!

Und unsre Grad-noch-Demokratie!!! Hihihi!!