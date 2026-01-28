Erich Stenzel: Die Zukunft wird von uns geschrieben

„Die Zukunft wird von uns geschrieben“, ist Liedermacher Eric Stenzel überzeugt und will diese Überzeugung an seine Zuhörer weitergeben.

Der Nürnberger singt mit kritischer Poesie über die Welt, die ihn umgibt. Seit dem Gewahrwerden der Klimakrise, verarbeitet Erik seine Ängste und Sorgen in eigenen Texten. Dabei packt er seine Texte in ein raues Folk-Gewand. Seine kraftvolle Stimme trägt uns durch poppige Melodien und treibende Rhythmen.