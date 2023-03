Stuttgarts wahre Lieder- und Geschichtenshow

Joe Bauers Flaneursalon feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Angefangen hat alles 1998 anlässlich einer Buchvorstellung im Gustav-Siegle-Haus – in den Räumen des heutigen Bix. Bei der kleinen Hommage an diesen Ort sind die Flaneursalon-Gäste diesmal die Sängerinnen/Musikerinnen Meike Boltersdorf und Eva Leticia Padilla & Dany Labana Martínez, der Rapper Toba Borke (mit Partner) sowie der Kabarettist und Poet Jess Jochimsen. Eine kontrastreiche Mixed Show mit den Texten des schreibenden Stadtspaziergängers Joe Bauer. Elektro-Pop, Kolumnen, Satire, Songs und Freestyle Rap.