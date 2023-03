Bis Top Act: Superblue Kurt Elling feat. Charlie Hunter

Der zweifache GRAMMY-Gewinner Kurt Elling, der für seine einzigartige Kombination aus robustem Swing und poetischer Einsicht bekannt ist, hat sich seinen Platz unter den besten Jazzsängern der Welt gesichert. Die New York Times bezeichnete Elling als „den herausragenden männlichen Sänger unserer Zeit“. In seiner 25-jährigen Tournee- und Aufnahmekarriere hat Elling drei Prix du Jazz Vocal (Frankreich), zwei deutsche Echo-Preise, zwei niederländische Edison-Preise gewonnen und wurde fünfzehn Mal für einen GRAMMY-Preis nominiert. Er war 14 Jahre lang an der Spitze der DownBeat Critics and Readers-Umfragen und hat zwölf Jazz Journalists Awards als „Male Vocalist of the Year“ gewonnen.

Kurt Ellings Stimme ist sofort erkennbar, er umarmt die Zuhörer mit seinem warmen, satten Bariton und navigiert als virtuoser Improvisator und fesselnder Geschichtenerzähler durch die gesamte Bandbreite seines Vier-Oktaven-Bereichs. The Guardian (UK) nannte Kurt Elling „eine Art Sinatra mit Superkräften“ und „einen der großartigsten Sänger aller Zeiten des Jazz“.

Elling hat mit Branford Marsalis, Danilo Perez, Stefon Harris, Fred Hersch, James Morrison und Charlie Hunter Aufnahmen gemacht und getourt. Er hat ausgiebig mit größeren Ensembles wie dem Clayton/Hamilton Orchestra, dem National Youth Orchestra (unter der Leitung von Sean Jones), der Bob Mintzer Big Band, der BBC Concert Symphony (unter der Leitung von Guy Barker), dem Metropole Orchestra (Holland) und The Irish gespielt Radio and Television Orchestra (unter der Leitung von Brian Byrne), The Scottish National Jazz Orchestra und The WDR Orchestra and Big Band (Deutschland).

Das Wall Street Journal schrieb: „Elling kombiniert Authentizität mit atemberaubender Originalität.“ Die Washington Post erklärte, dass „seit Mitte der 1990er Jahre kein Sänger im Jazz so gewagt, dynamisch oder interessant war wie Kurt Elling“.

Ellings Dynamik wird durch die Tatsache exponentiell gesteigert, dass er ständig neues Gesangsmaterial generiert, indem er unverkennbare und endgültige Texte zu den Kompositionen grundlegender Jazzkomponisten wie John Coltrane, Keith Jarrett, Pat Metheny, Jaco Pastorius, Wayne Shorter und Joe Zawinul schreibt und aufnimmt . Darüber hinaus hat Kurt Elling multidisziplinäre Aufführungen für das Chicagoer Steppenwolf Theatre und The City of Chicago mitgestaltet. Im Jazz At Lincoln Center fand die Weltpremiere von The Big Blind statt, einem völlig neuen Jazz-Musical, das Elling gemeinsam mit Phil Galdston schreibt („Save The Best For Last“). Der National Poet Laureate Robert Pinsky erklärte: „In Kurt Ellings Kunst verleiht die Stimme des Jazz der alten, süßen und kraftvollen Verbindung zwischen Poesie und Musik eine neue spirituelle Präsenz.“

Elling hat die Welt in einer Vielzahl von Kontexten bereist, einschließlich der von der UNESCO gesponserten Aufführungen am „International Jazz Day“ in Havanna, Kuba, in St. Petersburg, Russland, in Melbourne, Australien und in Washington DC. Er ist zweimal im Weißen Haus aufgetreten, darunter eine Aufführung in Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Marvin Hamlisch und dem National Symphony Orchestra für Präsident Obamas erstes Staatsdinner. Er war Artist-in-Residence bei den Monterey und Singapore Jazz Festivals. Als führendes Unternehmen der Musikindustrie war Elling sechs Jahre lang Treuhänder und zwei Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der National Academy of Recording Arts and Sciences.

Kurt Elling veröffentlichte „SuperBlue“, eine neue Aufnahme in Zusammenarbeit mit Charlie Hunter und Mitgliedern der zukünftigen Groove-Band Butcher Brown im Frühjahr 2021!

Besetzung: Kurt Elling (voc); Charlie Hunter (git); Kenny Banks Jr. (keys); Marcus Finnie (dr)

Websites: https://kurtelling.com | https://charliehunter.com/ | https://butcherbrown.com/