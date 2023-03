Leona Berlin X Magro presented by Xjazz Music

XJAZZ Music präsentiert diese beiden frischen Berliner Acts im BIX!

LEONA BERLIN

Die Berliner Sängerin und Produzentin Leona Berlin begeistert mit ihrem atmosphärisch dichten Alternative R’n’B. Inspiriert von ihren Wurzeln im Hip Hop und Soul bewegt sie sich mit natürlicher Leichtigkeit über stilistische Grenzen hinweg und kreiert ihr eigenes Sounduniversum. „Meine größte Priorität ist, authentisch zu sein, ohne in eine Schublade passen zu müssen. Ich finde, dass gerade in der heutigen Social Media-dominierten Zeit wieder mehr Tiefe und Ehrlichkeit gebraucht werden.“Ihre Songs schreibt und produziert sie selbst, beeinflusst und unterstützt von ihrem engsten Team. Mit ihrem einzigartigen Stil, ihrem leidenschaftlichen Gesang und ihrer offenen Art eröffnet sie dem Hörer einen tiefen Einblick in ihre Welt.

Nachdem Leona im Jahr 2018 ihr Debüt Album "Leona Berlin" (Warner Music) veröffentlicht hat, folgten mehrere Singles, darunter "Wrong Lane" feat. Snoop Dogg und"High Life" feat. Sedric Perry.Leonas jüngste Veröffentlichung ist ihr neues Album"Change"(Nov 2021), welches in die Bestenliste 1/2022 des „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ (PdSK) gewählt wurde.

Besetzung: Leona Berlin (voc); Martin Lüdicke (keys); Magro (dr)