Kiefer / Wögler / Biscalchin / Gisel Franzi & Band

Für diesem Abend hat Elias Kiefer eine neue Band zusammengestellt! In einer Besetzung bestehend aus Klavier, Kontrabass, Schlagzeug und Sopransaxophon präsentiert diese junge Band Eigenkompositionen im Modern Jazz Stil.

Inspiriert ist die Musik von Jazzgrößen wie John Coltrane oder McCoy Tyner. Im Mittelpunkt steht dabei immer die gemeinsame Improvisation und die musikalischen Wege, die dabei entstehen. Gemeinsam entsteht auf der Bühne eine melodiöse Klangwelt, welche das Publikum geradezu auffordert, mit einzutauchen.

Besetzung: Elias Kiefer (p, comp); Lukas Wögler (sax); David Giesel (dr); Erik Biscalchin (b)

FRANZI & Band

Die Stuttgarter Sängerin FRANZI arbeitet schon seit langem an ihrem eigenen Sound und selbstgeschriebenen Texten. Nun möchte sie raus, und ihre Musik mit der Welt teilen.

Inspiriert durch Künstler*innen wie Jorja Smith, Sinéad Harnett oder Masego, vereint sie Pop, Soul und Jazz in ihrem ganz eigenen Stil. Gefühlvolle Melodien, die einladen, in eine andere Welt einzutauchen, dürfen für Sie nicht fehlen. Ihre Texte über Selbstheilung, Reflexion oder die Liebe schreibt sie aus dem Herzen und regen zum Nachdenken an. Umrahmt wir das Ganze von groovigen Rhythmen, die Körper und Seele bewegen.

Neben selbstgeschriebenen Songs spielt FRANZI mit ihrer Band auch einige ihrer Lieblinge aus den Genre Pop/Soul/Jazz.

Besetzung: Franziska Stöger (voc); Valentin Hansel (git); Joel Büttner (b); Yannik Morgana (dr); Guiseppe Celentano (keys)

Website: www.saengerin-franzi.com