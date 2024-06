Erik Sturm "Umbrüche"

Vom 13. Oktober 2024 bis 5. Januar 2025 zeigt die Städtische Galerie Ostfildern die Ausstellung „Umbrüche“ von Erik Sturm.

Die Willy-Brandt-Straße, die früher noch Neckar­straße hieß, war einst Prachtmeile im Herzen der Stadt Stuttgart. In der Verlängerung verbindet die vielbefahrene Straße Stuttgart mit Esslingen und Ostfildern. Sie ist jedoch nicht nur Verkehrs­knotenpunkt, sondern steht auch für den urbanen Wandel und Transformationsprozesse in den unterschiedlichsten Lebensbereichen.

Unmittelbar angrenzend befindet sich das Atelier des Künstlers Erik Sturm in einer Historismusvilla mit Blick auf „Stuttgart 21“. Seit mehr als zehn Jahren prägen die Arbeiten am neuen Hauptbahnhof maßgeblich das urbane Zentrum der Stadt Stuttgart, wie auch viele der künstlerischen Arbeiten von Erik Sturm. Anhand von Fundstücken und Fotografien bringt er vermeintlich stumme Zeitzeugen zum Sprechen, zeichnet Entwicklungen nach und macht Umbrüche sichtbar. Die Ausstellung gibt erstmals einen Überblick zu diesem Werkkomplex, von seiner frühen Feldarbeit, den Feinstaubreliefs, über skulpturale Fragmente aus dem Baufeld bis hin zum Projekt „Solid Transitions – Kunst in den Rohbauhallen von Stuttgart 21“.