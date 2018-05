Erinnere Dich an Deine Potentiale, Deine Fähigkeiten, Deine Intuition, Deine Visionen von Deinem Leben.

Wie viele Menschen um uns herum wissen es meistens besser als wir selbst, was für uns gut, der richtige Weg, die Lösung für genau das ist, was uns im Moment, in der jeweiligen Lebenssituation bewegt, bzw. umtreibt.

Das kann uns bisweilen tief verunsichern, so tief, dass es uns als Betroffenem schwerfällt zu entscheiden, wem wir noch vertrauen können. Dann spüren wir vielleicht noch, dass da tief in unserem Inneren eine Wahrnehmung, eine Wahrhaftigkeit ist, welche auch gern wahrgenommen, gesehen werden möchte.

JA! Und genau an dieser Stelle dürfen wir uns wieder erinnern!

Erinnern an unsere Potentiale, an unser Geschenk, das uns unser Leben immer wieder aufs Neue macht.

Vor dem Hintergrund meiner langjährigen Beratunserfahrung, neuen wertvollen Erkenntnissen aus der Hirnforschung und Quantenphysik, aber auch den Räumen, welche hinter all unseren Verstandeskräften und der Logik eines vom Verstand bestimmten Weltbildes möchte ich Sie einladen sich wieder zu erinnern.

Zu erinnern an Ihr Versprechen an Ihr Leben!