Erinnerung am Tag des Holocaust

Der Tag, der auf den Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee im Jahr 1945 verweist, wurde vor der UNO-Proklamation unter anderem bereits in Großbritannien und Deutschland (Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, seit 1996) als Gedenktag begangen. Israel begeht seit 1951 mit dem Jom haScho’a einen eigenen jährlichen Gedenktag am 27. Nisan des jüdischen Kalenders. Der 27. Januar wurde von den meisten Staaten, darunter Deutschland und der Schweiz, ausgewählt als Gedenktag ausgewählt. Im Zusammenhang mit dem Gedenktag sollen im Schulunterricht Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und speziell der Holocaust thematisiert werden. Als Träger offener Jugendarbeit und außerschulische Bildungseinrichtung gilt das auch für unseren Verein. In den vergangenen Jahren wurden Theaterstücke wie z. B. Elses Geschichte oder "Auf Wiedersehen im Himmel" oder auch "Anne Frank" erarbeitet, szenische Lesungen inszeniert und Filme gedreht. Wir haben das Doku Zentrum in Heidelberg, Düsseldorf und Auschwitz besucht und das jüdische Viertel in Krakau. In vielen Städten gespielt und erinnert. Mit Zeitzeugen gesprochen und diskutiert. Unsere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben über Jahre hinweg vieles erarbeitet, erlebt und verinnerlicht. Dem Publikum hat dieses Thema jedoch nicht all zu sehr interessiert. Man merkte - jetzt ist genug - wir davon nichts wissen im Theater möchten wir uns amüsieren. Dieses Mal werden wir eine Zusammenfassung vieler Frequenzen aufgreifen und damit erinnern. Wichtig: Auch hier können Sie alle aktiv mitwirken, als Laiendarsteller, Vorleser, Referenten, Sponsoren, Schirmherr/in und Besucher/innen. Ein Termin an den man gerade in unserer heutigen Zeit erinnern sollte, wenn wir an ADF und Pegida erleben können. Sprechen Sie uns gerne an und unterstützen Kinder und Rechte am kulturellen und politischen Leben teil zu nehmen.