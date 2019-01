Erinnerungen an die Jugend - Das ganz andere Konzert

Zur Weiterführung unserer Konzertreihe im „Haus mit dem gelben Dach“ am Freitag den 01. Februar 2019 um 20.00 Uhr.

Dieses Mal darf man gespannt sein was sich hinter dem Titel:

ERINNERUNGEN AN DIE JUGEND verbirgt:

Mit musikalischen Kostbarkeiten aus den 60er und 70er Jahren – also aus der Jugendzeit der an diesem Abend aktiven Musiker – wollen wir Sie für eine Stunde in eine andere Zeit entführen. Wer hat nicht mehr die Hits von damals wie „Blowing in the wind“; „Scarborough Fair“, „Sag mir wo die Blumen sind...“ und noch viele mehr im Kopf? Im Konzert werden Melodien, die großteils auch von bekannten Musikgrößen wie Marlene Dietrich, Juliane Werding und Anderen adaptiert wurden erklingen. Dazu kommen originale Songs von „Simon and Garfunkel“, „Peter, Paul & Mary“ sowie „John Denver“ die ebenfalls in dieser musikalischen Zeitreise auftauchen, Dass auch das Publikum wieder eine Rolle spielt und man ggf. Akteuren aus dem Theater selbst begegnen kann ist beim Konzertreihentitel immer inbegriffen. Für all diejenigen, die schon im Vorfeld Bedenken haben, dass man die Lieder, die zum Teil in ihrer Originalsprache musiziert werden, nicht versteht, sei schon hier im Vorfeld darauf hingewiesen, dass wir an diesem Abend eine Art „Pop&Poesie“ mit entsprechenden Übersetzungen darbieten werden

Mitwirkende sind:

• Bernd Michna – Keyboard

• Stefanie Schulz – Gesang

• Stefan Schulz - Gesang, Gitarre und Moderationen