Erinnerungsräume arinus van Aalst

Am 8. Mai 2011 wurden die von dem Böblinger Künstler Marinus van Aalst geschaffenen Erinnerungsräume in der Aussegnungshalle auf dem Alten Friedhof eröffnet.

Böblingen gehört zu den deutschen Städten, die durch die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs besonders stark betroffen wurden. Im Oktober 1943 führte ein Bomberangriff der alliierten Luftstreitkräfte zu großen Zerstörungen und zahlreichen Opfern. Dass Böblingen zum Ziel von Luftangriffen wurde, lag in erster Linie an den militärischen Einrichtungen auf dem Stadtgebiet, vor allem auf dem Flugfeld. An diesem Ort mussten auch zahlreiche Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter Dienst tun. Eine Folge der Luftangriffe war der Bau einer heute noch erhaltenen Stollenanlage im Schlossberg, welche der Bevölkerung Schutz bieten sollte.

Der Böblinger Künstler Marinus van Aalst setzt sich seit vielen Jahren mit diesen historischen Geschehnissen auseinander. In Zusammenarbeit mit der Stadt Böblingen, Amt für Kultur, schuf er in den Kellerräumen der Aussegnungshalle auf dem Alten Friedhof Erinnerungsräume, in welchen ein wichtiger Teil seiner Werke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.