Seit sie vor etwa 15 Jahren erstmals ein Aufnahmestudio betrat, ist Sängerin und Gitarristin Erja Lyytinen eine feste Größe in ihrem Heimatland und in der internationalen Bluesszene. Die finnische „Slide-Göttin“, wie sie vom britischen The Blues Magazine betitelt wurde, schafft es gekonnt Blues mit verschiedenen Stilen wie Jazz, Pop, Soul und Rock zu verbinden und sie sich zu eigen zu machen. Nachdem sie im vergangenen Jahr als beste internationale Solokünstlerin von Blues Matters sowie als „Artist of the Year“ mit einem Finnish Blues Award ausgezeichnet wurde, veröffentlichte sie im April 2017 ihr neues Studioalbum Stolen Hearts. Unter der Regie von Produzentenlegende Chris Kimsey (u.a. Rolling Stones, Led Zeppelin) ist es ein Album geworden, bei dem Erja private Schicksalsschläge aber auch neue musikalische Einflüsse wie bspw. von ihrer Tour durch Indien verarbeitet hat. Nach Erjas sehr erfolgreicher Teilnahme bei Finnlands TV-Show Tähdet, Tähdet (Stars, Stars) im Herbst 2017 wurde das Jahr schließlich auch noch mit dem European Blues Award in der Kategorie „Best Guitarist“ gekrönt. Fans aus Mitteleuropa können sich auf den zweiten Tourabschnitt von Erjas Stolen Hearts-Tour im November 2018 freuen.