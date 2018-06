Erklär mir, Liebe - Auf den Spuren eines unerklärlichen Gefühls. Eine literarische Zeitreise mit Cornelia Schönwald und Gerd Kolter. Reisebegleiter am Piano ist Martin Schrack.

Kaum ein anderes literarisches Genre ist so mächtig und übermächtig wie das Gefühl selbst: Der erste Kuss, die erste erotische Begegnung, ein zaghafter Flirt, himmelhochjauchzend - zu Tode betrübt, verliebt bis über beide Ohren, ein Herz und eine Seele, Liebestollheit und Ekstase... Seit Jahrtausenden haben all diese Spielarten der Liebe Eingang in die Poesie gefunden. Zwischen "Himmel und Erde" erlben Sie vom Hohen Lied der Bibel über die Dichter der Romantik bis zu Rock- und Pop-Texten Lyrik, Prosa und Musik über die schönste Nebensache der Welt.