Am nächsten Erlebnis-Feierabendmarkt am 1. Dezember von 16 bis 19 Uhr wird ein sehr attraktives adventliches Mitmach- und Infoprogramm auf dem weihnachtlich beleuchteten Möhlerplatz geboten.

Folgende Mitmach-Workshops und Infostände warten - zusätzlich zu den wöchentlichen Angeboten der Direktvermarkter:innen - auf interessierte Besucher:innen!

KIDS-Club on tour: Weihnachtskarten-Basteln für Grundschulkinder (16-17 Uhr)

Jede Woche bastelt Sozialpädagogin Rebecca Rückert mit Grundschulkindern im Kids-Club im J.U.K.I. und fördert so ihre Motorik und Kreativität. Am 1. Dezember von 16 - 17 Uhr bastelt sie mit max. 20 Kindern Weihnachtskarten im Pavillon vorm BürgerLädle (bei schlechtem Wetter im Rathaus-Foyer). Kosten: 1,50 …€, Kinderpunsch (gegen Spende)

„Winterfütterung für unsere heimische Vogelwelt“ – Infostand der Naturschutzgruppe Taubergrund (16-19 Uhr)

Erika Neumann von der Naturschutzgruppe Taubergrund informiert von 16-19 Uhr an ihrem Stand im und vorm BürgerLädle darüber, wie unsere heimischen Vögel durch den Winter kommen und wie wir den Vögeln mit artgerechtem Futter dabei helfen können.

„Geschenke aus dem Igersheimer Winterwald“ – Mitmach-Workshop mit Margarete Sprenger (17-19 Uhr)

Workshop „Geschenke aus dem Igersheimer Winterwald“ : Fichte, Tanne, Kiefer – alle drei haben gesundheitsfördernde Superkräfte! Unter Anleitung von Margarete Sprenger aus Schwäbisch Hall (aus vielen Workshops bekannte ärztl. geprüfte Naturheilkunde-Beraterin DNB) stellen die max. 10 Teilnehmenden Oxymel aus Honig (vom Bürgerweinberg), Apfelessig und Fichtennadeln her und einen Fichten-Raumduft. Die Herstellung von Fichtennadel-Tee und -Badesalz wird demonstriert. Mitzubringen: 1 Weckglas oder ein anderes breites Glas mit mind. 700ml Fassungsvermögen, Brettchen, Messer und Schere. Teilnehmerbetrag: 18 Euro. Der Kurs eignet sich auch für (Groß)eltern mit 1. Kindern ab ca. 10 Jahren, die gemeinsam etwas Neues lernen und Geschenke herstellen möchten. Anmeldung erbeten beim BürgerNetzWerk, buergernetzwerk@igersheim.de / Tel. 07931/497-22. Evtl. noch freie Plätze werden direkt am Workshop vergeben.

„Adventlicher Türkranz“ – Mitmach-Workshop mit Gertrud Roth (17-19 Uhr)

Von 17 bis 19 Uhr binden und dekorieren wir unter Anleitung von Gertrud Roth aus dem, was Wald und Flur in Igersheim bieten, einen adventlichen Tür- oder Tischkranz. Wer möchte, kann eigenes Dekomaterial mitbringen. Für Ringe und Bindedraht entstehen geringe Materialkosten. Keine Anmeldung erforderlich.

Nutzen Sie die Gelegenheit, an den Erlebnis-Feierabendmärkten - zusätzlich zum Einkaufen von frischen Lebensmitteln an den Marktständen und bei den Igersheimer Lebensmittelbetrieben im Ortskern - an Info- und Mitmachständen dazuzulernen, auszuprobieren, sich mit anderen auszutauschen, dabeizusein! Fürs leibliche Wohl sorgen von 16-19 Uhr einige Direktvermarktende an ihren Marktständen sowie die Lebensmittelgeschäfte (bis 18 Uhr) und Gastronomie im Marktgebiet - und gerne auch interessierte Igersheimer Vereine oder Einrichtungen, die sich an künftigen Erlebnismärkten mit einbringen möchten. Interessierte wenden sich bitte ans Rathaus (Tel. 497-0 / -E-Mail: info@igersheim.de). Über Spenden zur Finanzierung weiterer Mitmachangebote und über Lieblingsrezepte für das geplante Rezeptbuch „So schmeckt unsere Heimat Igersheim“ freut sich der „Freundeskreis Wochenmarkt“ (buergernetzwerk@igersheim.de).