Erlebnis Kochertalbrücke in der Gemeinde Braunsbach

× Erweitern (c) Roland Bauer Kochertalbrücke

40 Jahre alt wird die Kochertalbrücke in Braunsbach Ortsteil Geislingen in diesem Jahr. Das ist für die Gemeinde Grund genug, am 14. Juli 2019 eine große Feier für Deutschlands höchste Talbrücke zu planen. An diesem Tag wird es ab 10.00 Uhr ausnahmsweise möglich sein, den Hohlkörper der Brücke unter der Autobahn zu Fuß teilweise zu begehen. Tickets für diese einmalige Begehung und weitre Info erhalten Sie online unter www.braunsbach.de oder direkt im Rathaus Braunsbach. An diesem Tag können Sie auch mit Ihrem Ticket das Brückenmuseum in Geislingen besuchen.