1. Mai 2025 - Erlebnisbauernhof Weismann mit Kindertheater

Familienstück – Kinder ab 6 Jahren.

Spieldauer: ca. 45 min, keine Pause. Regie: Florian Kaiser. Es spielt: Florian Kaiser.

Die Wanderbühne spielt: Der Teufel mit den drei golden Haaren

Garn gesponnen und aus dem Nähkästchen geplaudert unfrei nach dem Text der Brüder Grimm. Erzähltheater für Groß und Klein. Das Glückskind ist ein Findelkind. Kaum ist es geboren, versucht der König zum ersten Mal, es umzubringen. So ist das als Glückskind. Aber weil es eben ein Glückskind ist, so gibt es beim zweiten Versuch des Königs eine Hochzeit statt einer Beerdigung. Wer jetzt denkt, damit ist das Märchen zu Ende, irrt. Hier geht es erst richtig los. Der König schickt das Glückskind in die Hölle, um ihm drei goldene Haare vom Kopf des Teufels zu holen. Was sollen wir bloß von solch einem König halten. Natürlich geht alles gut aus. Außer für den König vielleicht. Und beim Teufel wird es natürlich höllisch spannend. Ein Märchen über Mut, Hilfsbereitschaft und die schlimmen Folgen der Habsucht. Erzählt von einem, der sich hinreißen lässt und hin und wieder abschweift.