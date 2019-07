Erlebniscamp am Doubs

Im Vordergrund unseres Erlebniscamps steht die Idee, Spaß, Abenteuer und Naturerleben mit erlebnispädagogischen Aktivitäten am und im Wasser zu kombinieren. Eine Serie gut vorbereiteter und aufeinander abgestimmter erlebnispädagogischer Aktionen und Angebote sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche sich als Gemeinschaft entdecken und neue und spannende Erfahrungen sammeln können. Besonders das Element „Wasser“ - als erlebnispädagogischer Erfahrungsraum undals Experimentierfeld - ermöglicht intensive Naturerfahrungen: ob im Kanu aufeinem ruhig fließenden Fluss, im Kajak auf schäumendem Wildwasser oder einfach als Bademöglichkeit mit Spaßgarantie. In unserem Sommercamp verbinden wir Spaß, unberührte Natur, Abenteuer und Herausforderung miteinander. Wasser hat seine eigene Erlebnisqualität. Es kann beängstigend wirken, kann aber auch eine Gruppe tragen. Es bietet Herausforderung beim Bewältigen einer Stromschnelle, Grenzerfahrung beim Schwimmen im Wildwasser, Naturerleben in unberührter Naturund Lernerfahrungen beim Befahren eines Flusses in einer Gruppe. Der Naturraum, in dem wir uns sechs Tage bewegen, ist zu einem großen Teil sehr ursprünglich. Es gibt viel Neues zu sehen, zu riechen, zu spüren, zu entdecken und wahrzunehmen. Die Auseinandersetzung mit der umgebenden Natur wird für viele eine große Herausforderung sein, die sie aus dem täglichen Leben und dem vertrauten Umfeld nicht gewohnt sind. Die umgebende Natur bietet noch unbekannte Erfahrungsmöglichkeiten und Herausforderungen in gleichem Maß. Zudem ist sie der Lernraum und das Erprobungsfeld, das den Kindern und Jugendlichen während des Aufenthalts zur Verfügung steht. Beim Erleben von unberührter Natur und dem Einlassen auf Abenteuer kommt natürlich auch der Spaß nicht zu kurz

Wann: 25. - 30. August 2019 / 6 Tage

Wo: Goumois/ Schweizer Jura

Wer: Kinder und Jugendliche zwischen 11 -14 Jahren

Anmeldung: info@wildwasser-balingen.de oderTel.: 01522-8973045